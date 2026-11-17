17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Краков приостанавливает работы по строительству метро из-за нехватки государственного и европейского финансирования. Об этом сообщает радио RMF24 со ссылкой на местные власти.





Вице-мэр Кракова Кароль Валаховский подчеркнул, что местные власти не будут давать никаких обещаний относительно метро. "Мы выходим из этого проекта", -сказал он.





Согласно неофициальной информации, отдел, ответственный за проект, также будет ликвидирован.





Вместо метро планируется открыть новые трамвайные маршруты, но эксперты Краковской транспортной организации предупреждают, что это не решит проблему заторов на ключевых трамвайных узлах в центре города.





Как отмечают польские СМИ, в бюджет следующего года не были включены средства на подготовительные работы по строительству метро. Однако не исключается, что работа над проектом возобновится, если город получит многомиллиардное государственное финансирование или средства ЕС.-0-