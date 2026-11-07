7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти польского Кракова объявили траур до 11 ноября после стрельбы на центральной площади города, в результате которой погибли не менее 6 человек, 15 получили ранения, сообщает радио RMF24.
"Я только что подписал указ о введении траура в Кракове до 11 ноября", - написал мэр Кракова Лукаш Гибала в соцсети X. Он рассказал, что в здании мэрии работает группа по урегулированию кризисных ситуаций.
Как выяснилось, стрельбу из автомобиля по случайным людям открыл 24-летний поляк. При задержании он был ранен сотрудниками полиции и доставлен в больницу. В его автомобиле полиция обнаружила многочисленное огнестрельное оружие и боеприпасы. У подозреваемого было разрешение на ношение огнестрельного оружия для спортивных целей, включая винтовку и пистолет.
Среди погибших при стрельбе - четверо женщин и двое мужчин. В числе раненых есть двое полицейских. Один из них находится в очень тяжелом состоянии, у него три огнестрельных ранения. Ему делают операцию.
На месте работают экстренные службы. Полиция ведет расследование.
Премьер-министр Польши Дональд Туск в связи с инцидентом направляется в Краков.-0-
В мире
07 ноября 2026, 22:05
В Кракове объявили траур до 11 ноября в связи со стрельбой в центре города
Фото Reuters
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