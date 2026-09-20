В ДР Конго начались испытания вакцины против Эболы

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Буниа провинции Итури Демократической Республики Конго первым добровольцам, работающим на передовой, сделали прививку вакциной против Эболы, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на местные медиа.





В ходе испытаний вакциной "Эрвебо" в течение 9-12 месяцев будут привиты 20 тыс. добровольцев. Цель испытания - определить защитную эффективность вакцины против штамма "Бундибугио", вызвавшего нынешнюю эпидемию. Следует отметить, что эффективность вакцины против штамма "Заир" была подтверждена ранее.





Демократическая Республика Конго столкнулась с 17-й в своей истории эпидемией Эболы. По последним данным Национального института общественного здравоохранения страны, в ходе эпидемии скончалось 3639 человек, заразились 7541 человек, выздоровели 1823 человека. В настоящее время вирус распространился в семи провинциях страны.





В августе Демократической Республике Конго было выделено около 70 тыс. доз вакцины "Эрвебо". По словам официального представителя сферы здравоохранения страны Стива Ахуки, хотя эффективность вакцины против штамма "Заир" известна, степень ее эффективности против штамма "Бундибугио" еще предстоит определить.-0-