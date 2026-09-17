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В Колумбии обнаружили самолет, потерпевший крушение

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
17 сентября 2026, 00:29

В Колумбии обнаружили самолет, потерпевший крушение

Фото АР
Фото АР
Фото АР
17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Колумбии обнаружили самолет Cessna T206, потерпевший крушение на маршруте между городом Кондото в департаменте Чоко и аэропортом Гуаймараль в Боготе, все пять находившихся на борту человек погибли, сообщил президент страны Абелардо де ла Эсприэлья, сообщает РИА новости.

"К сожалению, власти подтвердили, что все находившиеся на борту были найдены погибшими", - написал де ла Эсприэлья в своем блоге в X.

Самолет с регистрационным номером HK-4985 исчез с радаров утром 13 сентября во время полета из Кондото в Боготу. Последний контакт с воздушным судном был установлен в районе горной лесистой местности на границе департаментов Чоко и Рисаральда.

Поисковые группы позднее обнаружили место предполагаемого падения самолета в районе природного национального парка Татама, в труднодоступной горной местности. Работы осложнялись рельефом и погодными условиями, поэтому спасателям потребовалась переброска вертолетами.

На борту воздушного судна находились пять человек. По данным колумбийских СМИ, четыре пассажира были медицинскими специалистами, возвращавшимися из командировки в Кондото, где они оказывали помощь местным жителям.

Президент Колумбии выразил соболезнования семьям и близким погибших. Причины катастрофы и обстоятельства крушения воздушного судна устанавливаются.-0-
Теги
авиакатастрофа Колумбия
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