В Колумбии обнаружили самолет, потерпевший крушение

"К сожалению, власти подтвердили, что все находившиеся на борту были найдены погибшими", - написал де ла Эсприэлья в своем блоге в X.
Самолет с регистрационным номером HK-4985 исчез с радаров утром 13 сентября во время полета из Кондото в Боготу. Последний контакт с воздушным судном был установлен в районе горной лесистой местности на границе департаментов Чоко и Рисаральда.
Поисковые группы позднее обнаружили место предполагаемого падения самолета в районе природного национального парка Татама, в труднодоступной горной местности. Работы осложнялись рельефом и погодными условиями, поэтому спасателям потребовалась переброска вертолетами.
На борту воздушного судна находились пять человек. По данным колумбийских СМИ, четыре пассажира были медицинскими специалистами, возвращавшимися из командировки в Кондото, где они оказывали помощь местным жителям.
Президент Колумбии выразил соболезнования семьям и близким погибших. Причины катастрофы и обстоятельства крушения воздушного судна устанавливаются.-0-