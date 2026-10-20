20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере девять человек погибли в результате обрушения в нелегальной шахте на юго-западе Колумбии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря по вопросам мира и прав человека департамента Нариньо Алекса Гонсалеса.
"Сообщается, что несколько человек оказались под завалами в результате обрушения пород. Эти люди работали в шахте, и к настоящему моменту мы располагаем информацией о девяти погибших", - сказал он в эфире телеканала Caracol.
На месте продолжаются поисково-спасательные работы, которые осложнены труднодоступностью местности и проблемами с безопасностью. По данным Caracol, общее число погибших может достигнуть 12-15 человек.
Шахта, в которой нелегально добывалось золото, расположена в муниципалитете Санта-Барбара.-0-
В мире
20 октября 2026, 00:48
В Колумбии из-за обрушения в шахте погибли не менее девяти человек
Фото Рixabay
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