9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 14 человек погибли в результате пожара в жилом комплексе в северной китайской провинции Шаньси, сообщает газета Global Times.
Трагедия произошла 8 ноября в районе Инцзэ города Тайюань.
Ранее СМИ сообщали, что погибли пять человек и более 30 пострадали. Причина пожара устанавливается. Ведется расследование. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП.-0-
В мире
09 ноября 2026, 09:02
В Китае при пожаре в жилом комплексе погибли не менее 14 человек
Фото 123RF.com
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