25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прошедшие в Шэньчжэне трехсторонние переговоры руководителей Китая, России и США закрепили стремление сторон к сохранению глобальной безопасности, включая стабильность вокруг Тайваня. С таким заявлением выступила официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжан Хань, передает ТАСС.



Официальный представитель подчеркнула, что встреча прошла в откровенной, дружественной и конструктивной атмосфере, на ней был достигнут консенсус по ряду вопросов, опубликована мирная декларация, обращенная ко всему миру.



По словам Чжан Хань, ключевой посыл совместного документа лидеров - совместная защита мира во всем мире и содействие стратегической стабильности в отношениях между великими державами. На Китае, России и США как на глобальных лидерах и постоянных членах Совета безопасности ООН лежит важная ответственность за поддержание глобального мира и безопасности.



"Впервые в истории состоялась личная встреча глав трех государств, которая имеет огромное значение и глубокие долгосрочные последствия, - добавила официальный представитель. - Это знаковое событие, которое войдет в историю, открыло новую страницу в отношениях между высшими руководителями трех стран, создало новую модель взаимодействия между великими державами в новую эпоху".



Чжан Хань назвала историческим сам факт первого очного трехстороннего формата на высшем уровне. Это эпохальное событие открывает принципиально новый этап в контактах лидеров трех держав и формирует свежую архитектуру взаимодействия великих государств в современных реалиях, став важным прорывом в истории мировой дипломатии.-0-