В Киеве требуют отставки Кличко из-за подготовки города к зиме 

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция с требованием отставки мэра Киева Виталия Кличко проходит у здания городской администрации. Участники митинга считают, что власти столицы не обеспечили должную подготовку города к осенне-зимнему периоду, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.



По данным СМИ, на Крещатике собрались как противники мэра, так и его сторонники. Полиция попросила группу поддержки Кличко отойти на безопасное расстояние во избежание провокаций, однако люди отказались. При этом участники акции заявили, что не возражают против присутствия оппонентов.



Собравшиеся скандируют требование "Отставка!".



Ситуация вокруг подготовки Киева к зиме обострилась на фоне разногласий между городскими и центральными властями Украины. 14 октября Кличко вызвали в Верховную раду для отчета о подготовке городской инфраструктуры к зимнему сезону после нескольких отключений электроэнергии. Во время выступления в парламенте мэр обвинил центральную власть в блокировании средств, предназначенных для нужд города, и недостаточном взаимодействии. Он также поставил вопросы о работе противовоздушной обороны Киева и использовании средств, выделенных на ее укрепление.



Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявлял о почти полном невыполнении городскими властями необходимых мер по подготовке столицы к возможным проблемам в энергетике.-0-