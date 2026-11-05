В Киеве рассказали о положении Зеленского после выборов в США

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский может оказаться не просто без поддержки США, но и стать персоной нон грата для американцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление на YouTube-канале бывшего помощника Леонида Кучмы политолога Олега Соскина.





"Это просто катастрофа, всех наших друзей-сенаторов не переизбрали, - сказал он. - Зеленского теперь будут быть и слева, и справа. Вскоре он станет персоной нон грата для американцев".





Политолог отмечает, что и при президентстве Дональда Трампа поддержка Украины была слабой, а демократы могут перекрыть и ее. "Поэтому готовьтесь, скоро будет жарко", - отметила Олег Соскин.





Выборы в США прошли 3 ноября. По предварительным результатам, демократы набирают большинство голосов в Палате представителей и могут получить не менее 51 места в Сенате.-0-