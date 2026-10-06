В Кении сообщили о первом случае смерти от лихорадки Эбола 

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кении зафиксирована первая смерть от лихорадки Эбола. Об этом сообщает телеканал KBC со ссылкой на министра здравоохранения страны Адена Дуале.



Как заявил министр, пациент, гражданин Кении, проживавший в Демократической Республике Конго последние семь лет, заболел около месяца назад и проходил лечение в нескольких больницах, находясь еще в ДР Конго. Недавно он прибыл в Кению, был госпитализирован в Найроби, где впоследствии и умер.



На данный момент выявлены 28 человек, включая членов семьи умершего и медицинских работников, имевших с ним контакт. "Принимаются меры по организации карантина для лиц, находящихся в группе риска", - сказал Дуале.



По словам министра, с момента введения усиленного эпидемиологического надзора за лихорадкой Эбола в Кении были проверены свыше 650 тыс. путешественников. Населению настоятельно рекомендуется чаще мыть руки, избегать тесных контактов с людьми, прибывающими из стран, где зафиксирована активная передача вируса Эбола, и обращаться за помощью в медицинские учреждения в случае недомогания.-0-