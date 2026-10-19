В Кении пастора признали виновным в убийстве 191 человека, большинство из них дети

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд в кенийском городе Момбаса признал самопровозглашенного пастора Пола Маккензи и его сообщников виновными в убийстве 191 человека, преимущественно детей, в рамках деятельности религиозной секты. Об этом сообщает Al Jazeera.



По данным издания, решение вынес Высокий суд Момбасы, рассматривавший дело о гибели последователей религиозной группировки в лесу Шакахола на юго-востоке Кении. В 2023 году там обнаружили массовые захоронения и истощенных членов секты. Некоторые выжившие рассказали, что Маккензи приказывал им морить себя голодом, пока они не "встретятся с Иисусом".



Маккензи возглавлял религиозную организацию Good News International Ministries, которую основал вместе с женой в 2003 году. Он проповедовал апокалиптические идеи, выступал против образования и запрещал последователям принимать лекарства. По данным властей, в общей сложности в связи с деятельностью группировки зарегистрировали 429 смертей, сотни человек числятся пропавшими без вести.



Помимо дела об убийстве, Маккензи обвиняют в преступлениях, связанных с терроризмом и непредумышленным убийством.-0-