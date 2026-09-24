В Казахстане 19 военных унесло в море во время учений на Каспии, девять из них погибли

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Казахстане во время проведения учений Военно-морских сил Вооруженных сил республики 19 военнослужащих унесло в море, сообщило Минобороны республики в своем Telegram-канале.



"24 сентября в Мангистауской области во время проведения учений Военно-морских сил Вооруженных сил Республики Казахстан при выполнении учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра военнослужащие были унесены в море", - говорится в заявлении.



По предварительной информации, девять военных погибли, трое спасены, в том числе один госпитализирован. Ведутся поиски остальных.



На место происшествия незамедлительно направлены силы и средства спасательных служб.



В поисково-спасательной операции задействованы подразделения Военно-морских сил, Министерства по чрезвычайным ситуациям, авиация и другие соответствующие службы.



Министерство обороны Казахстана выразило глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих. Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.-0-