24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Казахстане во время проведения учений Военно-морских сил Вооруженных сил республики 19 военнослужащих унесло в море, сообщило Минобороны республики в своем Telegram-канале.
"24 сентября в Мангистауской области во время проведения учений Военно-морских сил Вооруженных сил Республики Казахстан при выполнении учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра военнослужащие были унесены в море", - говорится в заявлении.
По предварительной информации, девять военных погибли, трое спасены, в том числе один госпитализирован. Ведутся поиски остальных.
На место происшествия незамедлительно направлены силы и средства спасательных служб.
В поисково-спасательной операции задействованы подразделения Военно-морских сил, Министерства по чрезвычайным ситуациям, авиация и другие соответствующие службы.
Министерство обороны Казахстана выразило глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих. Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.-0-
В мире
24 сентября 2026, 12:51
В Казахстане 19 военных унесло в море во время учений на Каспии, девять из них погибли
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