18 ноября, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Депутаты Курултая (парламента) Казахстана в первом чтении одобрили законопроект, запрещающий регистрироваться в социальных сетях детям до 16 лет.



Также планируется ввести механизмы проверки возраста. При этом ограничения не затронут мессенджеры для общения с родителями, близкими и учителями.



Законопроект предусматривает совершенствование законодательства в сфере онлайн-платформ и масс-медиа и направлен на обеспечение безопасности несовершеннолетних в интернете, повышение ответственности онлайн-платформ и развитие прозрачной информационной среды.-0-