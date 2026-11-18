18 ноября, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Депутаты Курултая (парламента) Казахстана в первом чтении одобрили законопроект, запрещающий регистрироваться в социальных сетях детям до 16 лет.
Также планируется ввести механизмы проверки возраста. При этом ограничения не затронут мессенджеры для общения с родителями, близкими и учителями.
Законопроект предусматривает совершенствование законодательства в сфере онлайн-платформ и масс-медиа и направлен на обеспечение безопасности несовершеннолетних в интернете, повышение ответственности онлайн-платформ и развитие прозрачной информационной среды.-0-
В мире
18 ноября 2026, 11:41
В Казахстане в первом чтении одобрили законопроект о запрете регистрации в соцсетях детей до 16 лет
Фото Pexels
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