В Казахстане утвердили состав первого Народного совета

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об утверждении состава Народного совета - высшего консультативного органа республики, который формируется в соответствии с новой Конституцией страны. Об этом сообщает Казинформ.



В новый орган вошли 126 человек. Указ вводится в действие со дня его подписания.



Как передает ТАСС, у совета есть право законодательной инициативы, он также может предложить провести референдум в стране.



Народный совет, как ранее предлагал Токаев, пришел на смену двум действовавшим по прежней Конституции консультативным органам - Ассамблее народа Казахстана и Национальному курултаю. В состав совета вошли общественные деятели, сотрудники вузов, представители этнокультурных объединений Казахстана, бывшие депутаты двухпалатного парламента, представители бизнеса, дипломаты. Также в состав совета вошли представители этнических объединений белорусов, украинцев, поляков и других народов, проживающих в Казахстане.



Согласно конституционному закону о данном совете, его сессия созывается "по мере необходимости, но не реже одного раза в год". Председателя совета должны избрать на сессии сроком на четыре года. Этот пост нельзя занимать более двух раз подряд. Кандидата в председатели совета может выдвинуть президент или не менее одной трети членов совета.-0-