25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Казахстане продолжается расследование по факту гибели военнослужащих во время учений в Мангистауской области, установлены должностные лица, подозреваемые в халатном отношении к службе. Об этом сообщает агентство Казинформ со ссылкой на Генеральную прокуратуру страны.
Во время расследования проведен осмотр места происшествия, допрошены более 30 военнослужащих, изъяты документация и видеоматериалы. Назначено 12 экспертиз.
Согласно информации Генпрокуратуры, установлены должностные лица, которые подозреваются в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, в том числе в необеспечении контроля и необходимых мер безопасности личного состава с учетом метеоусловий. Кроме того, следствие проверяет обстоятельства организации спасательных работ, которые, по версии следствия, были проведены ненадлежащим образом и повлекли гибель людей.
В Генпрокуратуре добавили, что следствие даст полную правовую оценку и примет процессуальные меры ко всем подозреваемым. Ход расследования находится на особом контроле.
Трагедия произошла 24 сентября во время выполнения учебно-боевой задачи у побережья Каспийского моря. Из-за резкого ухудшения погодных условий и усиления ветра в море оказались 17 военнослужащих. Изначально сообщалось о девяти погибших. Позже в Министерстве обороны Казахстана сообщили, что число погибших военнослужащих достигло 14. Троих военнослужащих удалось спасти. В настоящее время поисковая операция в акватории Каспийского моря завершена.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и поручил принять необходимые меры для установления всех обстоятельств произошедшего и оказания помощи семьям погибших. Создана правительственная комиссия по расследованию причин трагедии. 25 сентября в Казахстане объявлен общенациональный траур.-0-
В мире
25 сентября 2026, 09:29
В Казахстане установлены подозреваемые по делу о гибели военнослужащих на Каспии
Фото Казинформ
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