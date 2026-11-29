29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предварительная явка на внеочередных выборах депутатов маслихатов - местных представительных органов Казахстана - по состоянию на 16.00 (14.00 по Минску) достигла 53,86%, сообщили в Центральной избирательной комиссии республики.
"По республике на 16.00 (14.00 по Минску) проголосовало 53,86% от числа избирателей, включенных в списки для голосования", - говорится в сообщении ЦИК.
Самая высокая явка зафиксирована в Туркестанской (69,84%), Жетысуской (68,03%) и Кызылординской областях (67,36%). Самая низкая явка зафиксирована в городах республиканского значения: Алма-Ата - 33,73%, Астана - 39,91%, Шымкент - 40,23%.
В остальных регионах показатель составил от 51,17% до 66,19%. По данным ЦИК, в частности, в Актюбинской области проголосовало 66,19% избирателей, области Абай - 63,02%, Восточно-Казахстанской области - 61,47%.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12 октября 2026 года подписал указ о проведении 29 ноября внеочередных выборов депутатов маслихатов всех уровней. Решение было принято после досрочного прекращения полномочий действующего депутатского корпуса. Причиной стало присоединение партии Amanat ("Завет предков") к партии "Адилет" ("Справедливость"), в связи с чем, по словам главы государства, возник вопрос о легитимности депутатов.
По данным Центральной избирательной комиссии, выборы проходят в 228 маслихатах - 20 областных, 38 городских и 170 районных. Всего избираются 3447 депутатов сроком на пять лет. На мандаты претендует 10 971 кандидат. В списки избирателей включены более 12,6 млн граждан, для голосования открыты 10 338 участков.
Маслихаты представляют интересы жителей регионов, утверждают местные бюджеты и планы социально-экономического развития территорий, а также контролируют работу местных исполнительных органов.-0-