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В Казахстане объявили общенациональный траур 25 сентября после гибели военных на Каспии

Опубликовано:

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В мире
24 сентября 2026, 17:53

В Казахстане объявили общенациональный траур 25 сентября после гибели военных на Каспии

Фото kaztag.kz
Фото kaztag.kz
Фото kaztag.kz
24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республике Казахстан объявлен общенациональный траур 25 сентября в связи с гибелью военнослужащих во время военных учений в Мангистауской области. Об этом сообщает агентство Казинформ.

Ранее сообщалось, что трагедия произошла 24 сентября во время выполнения учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря. Из-за резкого ухудшения погодных условий и усиления ветра в море оказались 19 военнослужащих. Девять из них погибли, троих удалось спасти, один из спасенных был госпитализирован. Поисково-спасательная операция продолжается.

По факту гибели военнослужащих Генеральная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело. Создана оперативно-следственная группа с участием сотрудников МВД, МЧС и прокуратуры, назначены необходимые судебные экспертизы. Ход расследования находится на особом контроле.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и поручил принять необходимые меры для установления всех обстоятельств произошедшего и оказания помощи семьям погибших. Создана правительственная комиссия по расследованию причин трагедии. 

Военно-морские учения начались 22 сентября в казахстанском секторе Каспийского моря. В них были задействованы более 500 военнослужащих, корабли и катера Военно-морских сил, гидрографические суда, подразделения Береговой охраны Пограничной службы Комитета национальной безопасности и авиация Сил воздушной обороны.-0-
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