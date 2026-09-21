В Казахстане хотят ввести полный запрет на граффити на общественных зданиях

21 сентября, Минск /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил МВД республики разработать поправки в законодательство, чтобы в стране были полностью запрещены любые виды граффити, повреждающие общественные места.



"Министерство внутренних дел должно подготовить предложения по внесению поправок в законодательство с целью полного запрета всех видов граффити, повреждающих общественные места, для предотвращения вандализма и хулиганства", - заявил премьер-министр. Он подчеркнул важность работы по пресечению самых серьезных проявлений вандализма и хулиганства в городах.



Министр внутренних дел Ержан Саденов представил свои предложения по совершенствованию законодательства в этой области. В частности, было предложено запретить нанесение надписей и рисунков на общественных зданиях и сооружениях, рассмотреть вопрос об административной ответственности за нарушение этого требования. Какой именно вид административного наказания предлагается применять в стране за нанесение граффити, не уточняется.



Как сообщил министр, было возбуждено 11 уголовных дел по фактам повреждения памятников культурного наследия и природных объектов. Совместно с волонтерами стерто 80 тыс. рисунков и надписей, так называемых наркотических граффити. Также возбуждено 81 уголовное дело по факту пропаганды и рекламы наркотиков, 19 человек осуждены.



Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести юридический запрет на несанкционированное нанесение граффити.-0-