В Касабланке из-за урагана произошло масштабное отключение электроэнергии

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ураганный ветер и грозы привели к масштабному отключению электроэнергии во многих районах Касабланки, крупнейшего мегаполиса Марокко. Об этом сообщает ТАСС со сслыкой на региональную энергетическую компанию.





"В Касабланке и прилегающих к ней районах произошло масштабное внезапное отключение электроэнергии, затронувшее как жилые кварталы, так и экономические зоны", - указывается в заявлении компании Casablanca Regional Service Company. Без света остались основные районы города, а также крупнейшие деловые центры. Кроме того, по данным новостного портала Lakome, отключение электроэнергии произошло в пригородах мегаполиса и некоторых населенных пунктах в прилегающей к Касабланке провинции Нуасер.





Как указали в энергокомпании, причиной отключений стал технический сбой на линиях электропередачи сверхвысокого напряжения, которые питают электрические подстанции в Касабланке и пригородах. Также было отмечено, что технические бригады уже приступили к работам по восстановлению электроснабжения в пострадавших районах.-0-