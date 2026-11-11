В Калифорнии умерший кандидат лидирует на выборах в совет одного из округов

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США умерший кандидат лидирует на выборах в совет наблюдателей округа Калаверас (штат Калифорния). Брюс Джудичи набрал более 50% голосов и опережает своего оппонента, сообщает New York Post.



Согласно текущим результатам, Брюс Джудичи набрал 1982 голоса, или 57%, а его соперник Клайд Клэпп - 1496 голосов, или 43%.



Брюс Джудичи умер 31 августа после падения с лестницы, тем не менее предвыборный штаб призвал избирателей отдать за него голоса. В округе осталось подсчитать 322 бюллетеня и еще 340 ожидают подтверждения подписей.



Согласно законодательству Калифорнии, в случае победы Джудичи на выборах губернатор назначит на эту должность временно исполняющего обязанности до "проведения выборов или назначения преемника".-0-