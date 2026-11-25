25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 30 человек погибли, еще 15 пострадали при пожаре, вспыхнувшем в результате ДТП с участием бензовоза на севере Каира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства здравоохранения и народонаселения Египта.
В ведомстве заявили, что на место происшествия направлено 39 машин скорой помощи, а все медучреждения в районе ДТП приведены в состояние повышенной готовности.
Телеканал Cairo24 сообщил, после того как бензовоз перевернулся и загорелся, огонь быстро перекинулся еще на несколько машин, оказавшихся в момент инцидента рядом с перевернувшейся автоцистерной. Что стало причиной взрыва топлива в бензовозе, телеканал не уточнил, но отметил, что, по данным его источников, незадолго до случившегося на трассу упал кабель под напряжением. Официального подтверждения этой информации пока нет.-0-
В мире
25 ноября 2026, 22:26
В Каире не менее 30 человек погибли при пожаре, вызванном ДТП с участием бензовоза
Скриншот видео
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