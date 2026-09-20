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В ЮАР за последние пять недель зарегистрировано 13 случаев заражения mpox

Опубликовано:

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В мире
20 сентября 2026, 00:21

В ЮАР за последние пять недель зарегистрировано 13 случаев заражения mpox

Фото Агентства Анадолу
Фото Агентства Анадолу
Фото Агентства Анадолу
20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Южно-Африканской Республике за последние 5 недель выявлено 13 случаев mpox (Прим. БЕЛТА - Оспы обезьян), сообщает Агентство Анадолу.

Как сообщили в Минздраве ЮАР, с начала года по 17 сентября в стране зарегистрировано 18 подтвержденных и один вероятный случай заражения mpox.

Соответственно, 15 случаев были выявлены в Западно-Капской провинции, прежде всего в городе Кейптаун, 3 случая - в Гаутенге, 1 случай - в провинции Квазулу-Натал.

В ведомстве предупредили, что 13 из общего числа случаев были зарегистрированы в период с 13 августа по 17 сентября, что указывает на быструю распространение вируса. Отмечается, что из пациентов в возрасте от 23 до 50 лет 17 - мужчины, один - женщина.

В Минздраве сообщили, что при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) получили ограниченное количество вакцины MVA-BN и препарата тековиримат, которые будут использоваться для контроля вспышки.-0-
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вирус ЮАР
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