В Японии в октябре произошло более 475 млн кибератак

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 475 млн кибератак было зафиксировано в Японии только в октябре 2026 года. Это в 2,5 раза больше, чем в том же месяце год назад и стало абсолютным рекордом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Sankei.





По данным базирующейся в Токио исследовательской компании Cyber Security Cloud, атаки на серверы компаний и учреждений, сайты в интернете стали резко нарастать в последние месяцы. В октябре их было зафиксировано на 21 млн больше, чем в сентябре. Это связано, судя по всему, с использованием для нападений автоматизированных систем на основе искусственного интеллекта.





Правительство Японии на прошлой неделе провело специальное заседание, посвященное теме кибербезопасности на фоне многочисленных хакерских атак на местные компании, в результате которых были потенциально похищены личные сведения десятков миллионов человек. Только 22 октября крупный разработчик игр Capcom сообщил об утечке данных примерно 11,7 млн своих пользователей по всему миру. Одна из крупнейших в Японии транспортных компаний Sagawa Express предупредила о возможном захвате сведений на 53,2 млн клиентов в результате взлома.





В начале октября несанкционированный доступ к системе японского агрегатора продажи авиабилетов Sky Ticket привел к утечке данных примерно 14 млн пользователей. В этом же месяце в руках мошенников оказались личные сведения почти 11,2 млн пользователей сети Burger King.-0-