В Японии создадут управление по борьбе со стихийными бедствиями 

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии приняло решение создать управление по борьбе со стихийными бедствиями, которое начнет работу 2 ноября. Об этом говорится в заявлении на сайте кабинета министров страны, информирует ТАСС.



Соответствующее решение принято на заседании кабинета министров. Ранее соответствующий закон был одобрен парламентом страны. Новое управление во главе с премьер-министром займется прогнозированием стихийных бедствий и в случае их возникновения будет руководить всеми спасательными и восстановительными работами. Его текущими делами будет заниматься специально назначенный министр. Он будет наделен полномочиями давать рекомендации другим министерствам и ведомствам по своей проблематике, которые будут обязательны к исполнению. В течение двух лет предполагается создать также сеть местных отделений нового управления.



В Японии, где ежегодно фиксируется около 1,5 тыс. землетрясений, действует совет по стихийным бедствиям при правительстве, а практическими спасательными работами занимается пожарное управление в сотрудничестве с местными властями, полицией и с привлечением в отдельных случаях армейских подразделений.-0-