23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 3,8 тыс. домохозяйств в японской префектуре Гифу остались без электроэнергии из-за сильных снегопадов. Об этом сообщает портал Yahoo! News Japan.



По данным энергетической компании Chubu Electric Power Grid, на 11.00 23 ноября по местному времени (05.00 по минскому времени) перебои с электроснабжением сохранялись в пяти населенных пунктах префектуры. В некоторых районах жители остаются без электричества уже четвертые сутки.



Восстановление электроснабжения осложняют поваленные под тяжестью снега деревья, мешающие специалистам добираться до поврежденных участков. Компания рассчитывает вернуть электричество в большинство районов до конца понедельника, однако в некоторых местах перебои могут сохраниться и 24 ноября.-0-