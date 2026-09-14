В Японии корпорация взыскала с потребителей лишние $7,8 млн за электроэнергию





Переплата была совершена по более половине контрактов, заключенных корпорацией с потребителями.





Это не первый скандал с Chubu Electric Power, которая действует на острове Хонсю. Ранее ее уличили в фальсификации данных о сейсмоустойчивости АЭС "Хамаока". Предполагалось, что в ближайшее время будут вновь запущены в работу два энергоблока станции. Однако это решение было отменено после того, как компания в январе призналась, что передавала в правительство неверные сведения о способности атомной станции выдержать сильные землетрясения. После этого руководство Chubu Electric Power приняло решение уйти в отставку.-0-

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупная японская энергетическая корпорация Chubu Electric Power взыскала со своих клиентов в общей сложности на 1,2 млрд иен (почти $7,8 млн) больше, чем полагалось. Как объявила компания, это было вызвано ошибкой в расчетах, сообщает ТАСС.