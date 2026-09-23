В Японии из-за тайфуна погибли девять человек

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять человек погибли, еще четверо числятся пропавшими без вести в результате последствий тайфуна "Дуцзюань", который 20 сентября прошел вдоль центральной части тихоокеанского побережья японского острова Хонсю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию пострадавших префектур Канагава и Тиба.



Большинство погибших стали жертвами оползней, вызванных сильными ливнями. Некоторые люди утонули в автомобилях, оказавшихся в затопленных низинах. В результате оползней существенные повреждения получили более 500 жилых домов. В двух префектурах без электроснабжения остаются около 25 тыс. домохозяйств. На дорогах пострадавшего региона остаются более 100 подтопленных и заглохших автомобилей.-0-