В "Яндексе" заявили, что сервисы постепенно возвращаются к работе

В "Яндексе" рассказали, что восстанавливается доступ к "Алисе", "Поиску", "Яндекс Картам", "Такси", "Почте" и другим сервисам. Часть функций все еще недоступна.





В пресс-службе акцентировали внимание, что специалисты в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуется больше всего людей. "Работа продолжается, чтобы все сервисы как можно скорее стали доступны в полном объеме во всех регионах", - отметили в пресс-службе компании.





Как сообщалось, сбой в работе сервисов "Яндекса" произошел в некоторых странах, в том числе Беларуси. Об ошибках в работе приложений также сообщали пользователи в России, Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане.-0-

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сервисы "Яндекса" постепенно возвращаются к работе после сбоя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.