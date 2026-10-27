В Израиле заявили о рекордной явке на парламентских выборах

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Явка избирателей на выборах в Кнессет (парламент Израиля) 26-го созыва является рекордно высокой. Об этом пишет издание The Times of Israel.





Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Израиля по состоянию на 14.00 по местному времени явка избирателей достигла 44,9%, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений в это время.





На фоне рекордного уровня явки избирателей в ЦИК заявили, что участки для голосования останутся открытыми после 22.00, если люди еще будут стоять в очереди. The Times of Israel отмечает, что в некоторых арабских общинах были зафиксированы длинные очереди и медленная процедура идентификации избирателей, что вызвало обвинения в попытке сорвать голосование.





Издание The Guardian называет сегодняшнее голосование "самыми важными выборами в истории Израиля". Израильские политики характеризуют эти выборы как "экзистенциальные".





Как сообщает ТАСС, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что оппозиционные партии пытаются "украсть выборы" у его блока. На своих страницах в соцсетях Нетаньяху разместил "экстренное обращение" к сторонникам своей партии "Ликуд" и ее союзников по правому лагерю. В нем он утверждал, что в арабских районах явка намного выше, чем в еврейских, и призвал своих избирателей отложить все дела, сагитировать всех родственников, друзей и соседей, массово прийти на участки и проголосовать за его правый блок.





"Нетаньяху паникует и начал выдумывать истории, утверждая, что выборы будут украдены. Это не случайность. Он уже готовит почву для оспаривания результаты выборов", - говорится в заявлении партии "Яшар" во главе с Гади Айзенкотом, который, согласно опросам, является основным соперником действующего премьера.





Более 12 тыс. участков для голосования на парламентских выборах в Израиле открылись 27 октября в 07.00 по местному времени (08.00 по минскому) и будут работать до 22.00. Вскоре после их закрытия объявят результаты экзитполов и начнется подсчет голосов. Выборы проходят в условиях повышенных мер безопасности, в общей сложности, по информации 12-го канала израильского телевидения, за порядком следят 20 тыс. полицейских, сотрудников пограничной полиции и добровольцев. Парламентские выборы в Израиле проводятся по партийным спискам, для участия в них зарегистрированы 36 партий, электоральный барьер составляет 3,25%. Право на волеизъявление имеют 7,3 млн израильтян. После получения официальных результатов подсчета голосов президент начнет консультации с представителями партий, прошедших в Кнессет, по итогам которых поручит одному из депутатов сформировать новую правительственную коалицию.-0-