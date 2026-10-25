В Израиле за три дня до выборов прошел большой антиправительственный митинг

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовый антиправительственный митинг состоялся вечером 24 октября в Тель-Авиве. Как передал портал Ynet, участие в нем приняли десятки тысяч израильтян, передает ТАСС.





Акция состоялась возле Тель-Авивского музея изобразительных искусств, площадь перед которым с 2023 года была местом проведения еженедельных митингов в поддержку израильских заложников, удерживавшихся в секторе Газа. Теперь эта площадка официально переименована в площадь Заложников.





Митинг, организованный оппозиционными силами, состоялся за три дня до парламентских выборов в Израиле. Главное требование протестующих - немедленный созыв государственной комиссии для расследования обстоятельств случившегося 7 октября 2023 года, когда Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу атаке палестинских радикалов из сектора Газа.





Среди участников были ведущие оппозиционеры: руководитель партии "Наш дом - Израиль" Авигдор Либерман, лидер "Демократов" Яир Голан, а также глава партии "Яшар" Гади Айзенкот, согласно последним опросам являющийся одним из главных претендентов на пост премьер-министра Израиля.





Демонстрация проходила мирно. Сообщений об инцидентах не поступало.





Парламентские выборы в Израиле пройдут 27 октября. По их итогам будет сформирован Кнессет (парламент) нового созыва, после чего лидеру партии, получившей наибольшее количество мандатов, будет поручено формирование нового правительства. На данный момент, согласно последним опросам, блок нынешней правящей коалиции во главе с партией "Ликуд" Биньямина Нетаньяху и объединенная оппозиция идут вровень. При этом ни одна из сторон не набирает большинства в 61 из 120 мест в Кнессете, необходимого для формирования правящей коалиции.-0-