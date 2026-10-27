В Израиле пройдут выборы в парламент

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентские выборы пройдут в Израиле, по их итогам будет сформирован Кнессет 26-го созыва, после чего начнется процедура формирования правительственной коалиции и в случае ее успеха будут приведены к присяге новый кабинет и премьер-министр. 12 018 участков для голосования откроют свои двери в 07.00 (08.00 по минскому времени) и будут работать до 22.00 (23.00 по минскому времени). Об этом сообщает ТАСС.



Парламентские выборы в Израиле проводятся по партийным спискам, для участия в них 27 октября было зарегистрировано более 30 партий, электоральный барьер составляет 3,25%. Право на волеизъявление имеют 7,3 млн израильтян. Как ожидается, Центральная избирательная комиссия сообщит предварительные результаты подсчета голосов 29 октября, а окончательные итоги электоральной процедуры должны быть официально опубликованы не позднее 4 ноября. После получения официальных результатов президент страны Ицхак Герцог начнет консультации с представителями партий, прошедших в Кнессет, по итогам которых поручит одному из депутатов сформировать новую правительственную коалицию.



Кандидатом в премьеры, как правило, становится лидер партии с наибольшим количеством депутатских мандатов, однако сформировать кабинет президент может поручить и политику, чья партия не получила больше всего голосов, но в состоянии создать коалицию. На этот раз, как ожидается, основная борьба развернется вокруг того, кто из политиков сможет добиться формирования устойчивой правительственной коалиции, контролирующей как минимум 61 из 120 мест в Кнессете.



Первому претенденту на пост премьера будет предоставлено 28 дней на формирование правительства с возможностью продления этого срока на две недели. В случае неудачи президент передаст это право другому депутату, которому на решение задачи будет отведено две недели без возможности продления. Если же и в таком случае формирования коалиции, контролирующей 61 депутатский мандат, не произойдет, то через 90 дней будут назначены перевыборы.-0-