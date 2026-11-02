В Италии во время операции по борьбе с молодежной преступностью арестованы 644 человека

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Италии во время масштабной операции по противодействию молодежной преступности задержаны 644 человека, в том числе 69 несовершеннолетних. Об этом сообщается на сайте Государственной полиции страны.



Операция продолжалась две недели. При проверках и обысках правоохранители зарегистрировали среди молодежи 1695 правонарушений, в том числе 373 с участием несовершеннолетних. Проверили более 236 тыс. молодых людей, включая 23 тыс. несовершеннолетних.



Полиция уделяла особое внимание районам, связанным с ночной жизнью городов. Кроме того, правоохранители проверяли социальные сети и выявляли пользователей, причастных к публикациям о покушениях на убийство, нападениях, драках, вымогательстве, кражах, грабежах, торговле наркотиками и незаконном хранении оружия.



В ходе обысков изъяли предметы, предположительно, криминального происхождения, в том числе золотые украшения, планшеты, мобильные телефоны, одежду и наличные. Были конфискованы наркотики, 28 единиц огнестрельного оружия, 210 единиц холодного оружия и другие опасные предметы.-0-