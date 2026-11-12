В Италии ущерб от ложных сообщений о минировании школ оценили в 3 млн евро





По подсчетам издания, в эту сумму вошли расходы на эвакуацию примерно тысячи учебных заведений из более чем 6 тыс., получивших письма с угрозами, потерянные учебные часы, а также издержки, связанные с экстренным уходом родителей с рабочих мест, приостановкой производства и оплатой дополнительного персонала.





Как отмечает газета, ни одна из угроз в письмах не была признана реальной.





В канцелярии премьер-министра сообщили, что правила эвакуации будут пересмотрены с учетом оценки реальности угроз. Кроме того, планируется установить фильтры для выявления подозрительных электронных адресов, в том числе взломанных хакерами.-0-

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ущерб от массовой рассылки ложных сообщений о минировании школ в Италии, повлекшей эвакуацию учащихся и персонала, оценивается в 3 млн евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Il Fatto quotidiano.