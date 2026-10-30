В Италии проходит всеобщая забастовка в знак протеста против милитаризации и роста цен 

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Италии проходит общенациональная забастовка, объявленная профсоюзом USB, в знак протеста против высокой стоимости жизни, снижения заработной платы и пенсий, а также увеличения военных расходов, сообщает портал Linkiesta.



Как ранее заявлялось, в более чем пятидесяти итальянских городах запланированы демонстрации и сидячие забастовки, главные марши пройдут в Риме и Милане. В протестах участвуют работники государственного и частного секторов, студенты, пенсионеры, работники с нестабильной занятостью. Портовые рабочие присоединились к международной забастовке докеров. Они выступают против международной торговли оружием и милитаризации портов. По данным Reuters, инициатива охватывает более ста портов в 22 странах.



Профсоюз требует повышения заработной платы с учетом роста стоимости жизни. "Пришло время снизить цены, тарифы на электроэнергию, арендную плату и ипотечные платежи, повысить заработную плату и сказать нет войне", - подчеркнули в профсоюзе. Протестующие также требуют, чтобы большая часть расходов была направлена на здравоохранение, образование, пенсии и социальные услуги.



Власти усилили меры безопасности, особенно в Риме и Милане.-0-