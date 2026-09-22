В Италии нашли 3,2 млн евро замурованные в стенах квартиры

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянские карабинеры во время обыска квартиры в городе Кайвано обнаружили 3,2 млн евро, спрятанные в специально оборудованных тайниках внутри стен, сообщает ANSA.



Чтобы добраться до денег, сотрудникам полиции пришлось разбивать стены молотками. На опубликованных кадрах видно, как из вскрытых ниш извлекают большое количество пачек, в основном банкнот достоинством 50 евро. Деньги были упакованы в целлофан. Их было так много, что офицерам пришлось складывать деньги в пластиковые ведра.



В квартире были оборудованы скрытые полости и выдвижные отсеки, доступ к которым обеспечивали электронные механизмы открывания. Тайники находились в стенах и мебели, а один из них, по данным итальянских СМИ, был устроен даже под душевым поддоном в ванной комнате. Во время обыска карабинеры нашли не только наличные. В тайниках находились 11 часов Rolex стоимостью 127 тыс. евро.



По версии следствия, в квартире была организована фактически постоянная охрана спрятанных ценностей. Обнаруженные миллионы следователи связывают прежде всего с доходами от торговли наркотиками. Арестованы 34 человека: 23 заключены под стражу, а 11 находятся под домашним арестом.-0-