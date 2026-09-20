В Италии хотят ограничить число иностранных учеников в одном классе

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Италии готовит законопроект, который установит максимальное количество иностранных учеников в одном школьном классе. Об этом заявила премьер-министр страны Джорджи Мелони, сообщает телеканал CNN.



"Вскоре на заседание Кабинета министров будет представлен законопроект, устанавливающий максимальное количество иностранных учеников в классе. Он также обязывает родителей иностранных учащихся, испытывающих серьезные трудности с интеграцией в школьную систему, изучать итальянский язык и запрещает ношение бурок и никабов в школах", - заявила Мелони.



Премьер-министр не уточнила, каким именно будет установленный предел для иностранных учеников. По данным исследовательского института Fondazione ISMU, учащиеся, не являющиеся гражданами Италии, составляют 11,6% от общего числа школьников в стране.-0-