20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Италии готовит законопроект, который установит максимальное количество иностранных учеников в одном школьном классе. Об этом заявила премьер-министр страны Джорджи Мелони, сообщает телеканал CNN.
"Вскоре на заседание Кабинета министров будет представлен законопроект, устанавливающий максимальное количество иностранных учеников в классе. Он также обязывает родителей иностранных учащихся, испытывающих серьезные трудности с интеграцией в школьную систему, изучать итальянский язык и запрещает ношение бурок и никабов в школах", - заявила Мелони.
Премьер-министр не уточнила, каким именно будет установленный предел для иностранных учеников. По данным исследовательского института Fondazione ISMU, учащиеся, не являющиеся гражданами Италии, составляют 11,6% от общего числа школьников в стране.-0-
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20 сентября 2026, 22:45
В Италии хотят ограничить число иностранных учеников в одном классе
Фото Unsplash
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