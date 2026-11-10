В испанском Овьедо сдетонировало самодельное взрывное устройство: погиб полицейский

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В испанском городе Овьедо произошла детонация самодельного взрывного устройства, в результате которого погиб сотрудник полиции и еще один получил тяжелые ранения. Подозреваемый скрылся с места происшествия, сообщает радиовещательная сеть Cadena SER.





Власти начали поисковую операцию. Перекрыт выезд из города. Полиция не исключает возможности того, что мужчина вооружен и имеет при себе дополнительные взрывчатые вещества.





Сегодня утром полиция прибыла в район Вильяфрия после сообщений о стрельбе в жилом здании и конфликте, в ходе которого пострадала 17-летняя девушка. Она получила огнестрельное ранение и была доставлена в больницу.





Возле многоквартирного дома сотрудники полиции обнаружили подозрительный рюкзак, брошенный у входа в здание. Были вызваны специалисты по обезвреживанию взрывных устройств и кинологи. Когда специалисты приблизились к рюкзаку, взрывное устройство сработало. В результате погиб полицейский и получил тяжелое ранение его коллега.-0-