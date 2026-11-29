29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование на досрочных всеобщих выборах завершилось в Испании. Избирательные участки открылись в 9.00 по местному времени (11.00 по минскому времени) и работали до 20.00 (22.00 по минскому времени), сообщает ТАСС.



Исключение составляют пункты для голосования на Канарских островах, где участки из-за разницы во времени закроются на час позже. По итогам волеизъявления будут избраны 350 членов Конгресса депутатов (нижняя палата), а также 209 сенаторов. Правом голоса обладают более 38,6 млн испанцев. По данным на 18.00 по местному времени (20.00 по минскому времени), явка на выборах превысила 68%. Предварительный подсчет голосов начнется вскоре после закрытия участков.



Основная борьба на выборах развернулась между правящей Испанской социалистической рабочей партией премьер-министра Педро Санчеса, оппозиционной правоцентристской Народной партией во главе с Альберто Нуньесом Фейхоо и крайне правой партией Vox под руководством Сантьяго Абаскаля.



Очередные всеобщие выборы были запланированы в Испании на 2027 год. Тем не менее 5 октября председатель правительства Педро Санчес объявил о решении провести досрочное голосование 29 ноября. Он сделал соответствующее заявление после того, как 2 октября Конгресс депутатов не поддержал два декрета в сфере жилья, одобренные правительством.-0-