В Испании впервые за 14 лет проводят общенациональную забастовку из-за высоких цен на жилье





Забастовку совместно организовали два крупнейших профсоюза страны - UGT и CCOO. По их данным, на начальном этапе к акции присоединились до 90% работников портов и автомобильной промышленности. На ряде предприятий работа была полностью остановлена, в том числе на заводах Volkswagen в Наварре и SEAT в Барселоне. В мясной промышленности показатель составил 85%, в сфере вывоза отходов - 82%, в энергетике - 75%. В здравоохранении и социальных службах он достиг 38%, в почтовой отрасли - 35%.





В Мадриде на оптовом рынке Меркамадрид, где собрались около 1 тыс. протестующих, произошли столкновения с полицией. Профсоюз CCOO сообщил, что правоохранители применили перцовый баллончик, один участник акции был задержан, еще 13 человек обратились за медицинской помощью. Представитель полиции подтвердил факт задержания, однако заявил, что на этом пикете перцовый баллончик не применяли.





По данным Банка Испании, стране не хватает около 750 тыс. домов, а к 2028 году этот показатель может превысить 1 млн. Средняя арендная плата составляет 1176 евро в месяц - примерно 98,7% средней месячной зарплаты молодого жителя страны.





Забастовка проходит накануне досрочных парламентских выборов, назначенных на 29 ноября. В прошлом месяце парламент отклонил правительственные декреты, направленные на ограничение выселений и снижение арендной платы. Профсоюзы и участники протестов возлагают ответственность за жилищный кризис не только на региональные власти, но и на центральное правительство.-0-

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочие по всей Испании присоединились к первой за 14 лет общенациональной забастовке. Участники акции требуют повысить доступность жилья и выступают против роста арендной платы и выселений, сообщает агентство Reuters.