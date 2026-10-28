В Испании столкнулись два поезда, очевидцы сообщают о многочисленных пострадавших 

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два скоростных поезда столкнулись в провинции Толедо в Испании, в результате аварии есть пострадавшие. Об этом сообщает газета El Pais.По информации издания, авария произошла около 9.00 по местному времени (11.00 по минскому времени) в районе населенных пунктов Урда и Лос-Йебенес. Столкнулись поезд AVE компании Renfe, следовавший из Мадрида в Севилью, и состав компании Iryo, двигавшийся во встречном направлении.Два вагона одного из поездов сошли с рельсов. Очевидцы сообщают о многочисленных пострадавших и прибытии медицинской помощи. Движение поездов на высокоскоростной линии Мадрид-Андалусия приостановлено.-0-