28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два скоростных поезда столкнулись в провинции Толедо в Испании, в результате аварии есть пострадавшие. Об этом сообщает газета El Pais.
Два вагона одного из поездов сошли с рельсов. Очевидцы сообщают о многочисленных пострадавших и прибытии медицинской помощи. Движение поездов на высокоскоростной линии Мадрид-Андалусия приостановлено.-0-
В мире
28 октября 2026, 12:24
В Испании столкнулись два поезда, очевидцы сообщают о многочисленных пострадавших
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