29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование на досрочных всеобщих выборах началось в Испании. Избирательные участки открылись в 11.00 по минскому времени. Об этом сообщает ТАСС.
По итогам волеизъявления будут избраны 350 членов Конгресса депутатов (нижняя палата), а также 209 сенаторов. Как сообщили в МВД королевства, свыше 100 тыс. сотрудников правоохранительных органов обеспечивают порядок в день выборов. Предварительный подсчет голосов начнется вскоре после закрытия участков.
Очередные всеобщие выборы были запланированы в Испании на 2027 год. Тем не менее 5 октября председатель правительства Педро Санчес объявил о решении провести досрочное голосование 29 ноября. Он сделал соответствующее заявление после того, как 2 октября Конгресс депутатов не поддержал два декрета в сфере жилья, одобренные правительством.
Согласно опросам, вероятно, ни одной партии не удастся получить абсолютного большинства в 350-местном Конгрессе депутатов, чтобы самостоятельно беспрепятственно утвердить своего кандидата на пост премьера.-0-