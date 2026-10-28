В Испании при столкновении двух поездов погибли 46 человек

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 46 человек погибли при столкновении двух пассажирских поездов в испанской провинции Толедо в Испании, сообщила газета ABC.

Одной из причин аварии могла стать ошибка оператора. Издание со ссылкой на источники сообщает, что возможно диспетчер в центре управления мог ошибочно разрешить поезду AVE продолжить движение, хотя поезд Iryo оставался на путях.





Премьер-министр Педро Санчес заявил, что потрясен железнодорожной катастрофой в Толедо. Он подтвердил, что находится в постоянном контакте с министром транспорта Оскаром Пуэнте и с региональными властями. По его словам, на месте работают экстренные службы, они оказывают помощь пострадавшим и обеспечивают их безопасность в координации со всеми соответствующими органами.





Сообщается, что столкновение двух поездов на высокоскоростной железнодорожной линии между Мадридом и Андалусией нарушило движение.





По информации газеты El Pais, авария произошла около 9.00 по местному времени (11.00 по минскому времени) в районе населенных пунктов Урда и Лос-Йебенес. Столкнулись поезд AVE компании Renfe, следовавший из Мадрида в Севилью, и состав компании Iryo, двигавшийся во встречном направлении. Два вагона одного из поездов сошли с рельсов. Сообщалось о многочисленных пострадавших. К месту происшествия прибыли пожарные и медики.-0-