В Испании объявлен трехдневный траур после железнодорожной катастрофы

В документе отмечается, что правительство приняло эту меру по предложению премьер-министра страны Педро Санчеса и "в знак скорби по погибшим".





По последним данным, в результате сегодняшней железнодорожной катастрофы в Испании погибли 68 человек. Отмечается, что число жертв может увеличится.





Это третья по масштабу железнодорожная катастрофа в Испании с 1970-х годов, информирует издание. Кроме того, это вторая крупная ж/д авария в стране в 2026 году. В январе в районе муниципалитета Адамус высокоскоростной поезд, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и врезался во встречный состав, который от этого тоже съехал с путей. В результате крушения погибли 46 человек, десятки получили ранения.





Ранее сообщалось, что 28 октября в районе населенного пункта Урда (испанская провинция Толедо) произошло столкновение двух скоростных поездов. После этого два вагона одного из них сошли с рельсов. Причина случившегося выясняется.-0-

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Испании объявлен трехдневный официальный траур в связи с массовой гибелью людей при столкновении поездов. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на королевский указ.