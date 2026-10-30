В Испании могут приостановить движение поездов на линии Барселона-Мадрид на два года

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Испании рассматривают возможность приостановки движения поездов на высокоскоростной линии Барселона - Мадрид для проведения ремонтных работ. Об этом заявил министр транспорта страны Оскар Пуэнте, сообщает издание El Diario.





"Мы это рассматриваем, я не скрываю. Нам нужно принять решение", - сказал министр.





По словам Пуэнте, он понимает, что остановка движения вызовет недовольство пассажиров, однако считает необходимым оценить целесообразность такого шага. Министр пояснил, что временное закрытие линии позволит сократить сроки ремонта с пяти лет до менее чем двух лет, а при благоприятных условиях - до 12 месяцев.-0-