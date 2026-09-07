7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран в ближайшее время объявит о создании зоны с ограниченным доступом за пределами Ормузского пролива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранский телеканал Press TV.
"Высокопоставленный иранский представитель в сфере безопасности заявил, что в ближайшие дни за пределами Ормузского пролива будет объявлена новая зона ограниченного доступа", - привел телеканал слова Секретаря Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Мохсена Резаи.
По его словам, любое судно, которое войдет в указанный район без предварительного согласования с иранскими властями, будет внесено в иранский санкционный список.
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.-0-
В мире
07 сентября 2026, 08:10
В Иране заявили о намерении создать зону с ограниченным доступом за пределами Ормузского пролива
Фото NASA
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