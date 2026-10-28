В Иране заявили о намерении продолжить дипломатические контакты с посредниками





"Мы остаемся в тесном и постоянном контакте с посредниками для обсуждения идей, которые позволят обеспечить реализацию нашего семидневного плана менее чем за неделю", - написал Аракчи в социальной сети X.





В сентябре министр иностранных дел заявил, что Тегеран предложил Вашингтону семидневный план прекращения боевых действий, открытия Ормузского пролива и начала комплексных переговоров по ядерной программе. Условия, по словам Аракчи, близки к июньскому меморандуму Ирана и США, который ненадолго обеспечил прекращение огня, но рухнул в начале июля.-0-

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран продолжает давать дипломатии шанс на успех, при этом его вооруженные силы полностью готовы защищать родину. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи, передает ТАСС.