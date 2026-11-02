2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Ирана продолжают обмен сообщениями с США через посредников. Об этом заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи, сообщает ТАСС.
"Переговоры продолжаются. В любом случае вопрос сложный или, вернее сказать, вопросов очень много, и они крайне сложные, а течение времени и действия США только добавили им сложности. По нашему мнению, обмен посланиями продолжается и по сей день", - сказал он, комментируя недавний визит замглавы МИД Ирана в Катар.
Багаи отметил, что основой всех переговоров и консультаций между Ираном и США, проводимых через посредников, остается предложенный ранее Тегераном семидневный план, который сейчас был детализирован, и его полное выполнение возможно в течение двух дней.-0-
В мире
02 ноября 2026, 11:43
В Иране сообщили о продолжении переговоров с США через посредников
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