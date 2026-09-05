5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять человек погибли и еще шесть пострадали в результате взрыва бензовоза на въезде в город Сенендеджна западе Ирана. Об этом сообщает агентство Reuters.
По предварительным данным, бензовоз попал в дорожно-транспортное происшествие из-за неисправности тормозной системы, после чего произошел пожар и взрыв.-0-
В мире
05 сентября 2026, 20:28
В Иране при взрыве бензовоза после ДТП погибли 10 человек
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