18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Однопалатный парламент Ирана (Меджлис) на место погибшего в феврале во время американских и израильских бомбардировок министра обороны утвердил кандидатуру Мехрдада Ахлаги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Press TV.
В конце февраля предыдущий министр обороны Азиз Насирзаде погиб в результате ударов США и Израиля. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 марта назначил исполняющим обязанности главы оборонного ведомства Маджида ибн аль-Резу. С одобрения Меджлиса официально на пост руководителя Минобороны исламской республики сегодня утвержден Мехрдад Ахлаги.-0-
В мире
18 октября 2026, 15:50
В Иране на место погибшего в конце февраля министра обороны утвердили нового руководителя
Фото из архива АР
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