В Иордании задержали троих террористов, напавших на церковь

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Иордании задержали трех человек, совершивших нападение в церкви в провинции Эль-Карак. Об этом сообщил телеканал Al-Mamlaka.



"В результате совместной операции сил безопасности специализированные следственные и рейдовые группы арестовали трех террористов", - говорится в материале.



По данным Управления общественной безопасности, подозреваемых обнаружили ранним утром в заброшенном доме. Они отказались сдаться, открыв огонь по силовикам. В результате трое террористов получили ранения.



В доме, в котором находились преступники, проведен обыск. Изъято большое количество огнестрельного оружия.



23 октября неизвестные вооруженные лица открыли огонь во время похоронной процессии в одной из православных церквей в провинции Эль-Карак. Погибли 9 человек и еще 27 получили ранения. После трагедии в Иордании объявили трехдневный общенациональный траур.-0-