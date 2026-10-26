26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Иордании задержали трех человек, совершивших нападение в церкви в провинции Эль-Карак. Об этом сообщил телеканал Al-Mamlaka.
"В результате совместной операции сил безопасности специализированные следственные и рейдовые группы арестовали трех террористов", - говорится в материале.
По данным Управления общественной безопасности, подозреваемых обнаружили ранним утром в заброшенном доме. Они отказались сдаться, открыв огонь по силовикам. В результате трое террористов получили ранения.
В доме, в котором находились преступники, проведен обыск. Изъято большое количество огнестрельного оружия.
23 октября неизвестные вооруженные лица открыли огонь во время похоронной процессии в одной из православных церквей в провинции Эль-Карак. Погибли 9 человек и еще 27 получили ранения. После трагедии в Иордании объявили трехдневный общенациональный траур.-0-
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26 октября 2026, 08:55
В Иордании задержали троих террористов, напавших на церковь
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